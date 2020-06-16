靠喝水和尿度過10天 楊欣正：一度快撐不下去

屏安醫院行政副院長楊欣正登山失蹤10天，今天被找到時僅受輕傷幸運生還，楊欣正今天下午由直升機吊掛送醫，到屏基進一步檢查身體狀況。楊透露，迷途山區期間曾有3、4次想放棄的念頭，這幾天就靠喝水撐過難關。記者陳弘逸／攝影 屏安醫院行政副院長楊欣正登山失蹤10天，今天被找到時僅受輕傷幸運生還，祭出200萬重賞的縣議員鄭清原說，這筆錢一定發給救難有功者，這200萬花得非常有意義。楊欣正今天下午由直升機吊掛送醫，到屏基進一步檢查身體狀況，楊透露，迷途山區期間曾有3、4次想放棄的念頭，這幾天就靠喝水撐過難關。

鄭清原說，他與楊欣正有20多年老交情，52歲的楊為人敦厚善良，失蹤10天期間，外界一度認為凶多吉少了，但家屬親友仍抱持一線希望，果然盼到好消息，「這不僅是奇蹟，也代表楊很有福報」。鄭提到，楊高齡90多歲老爸非常憂心兒子情況，終於等到圓滿結果，讓家屬驚喜、感動。

救難人員今天上午10點多找到楊欣正，他頭部有撕裂傷，由於山路偏僻，屏東縣消防局評估後，透過直升機吊掛方式，從來義鄉起飛後送到長治鄉，降落至特搜大隊停機坪，待命的救護車隨即將楊欣正送屏東基督教醫院救治。

屏安醫院院長黃文翔說，楊欣正目前身體狀況滿虛弱，講話很費力氣，目前需要好好休息，也擔心身體有骨折，要做電腦斷層等檢查。黃也說，家屬非常感謝一波波救難人員的投入，近日白天通常是豔陽、下午又遇雨，天候惡劣，救難過程艱辛。

黃文翔說，當天的登山行約是半天行程，楊欣正走在最前頭，身邊也沒帶糧食，和同行山友走分岔了，因此迷途。目測楊歷劫歸來，大約瘦了7、8公斤。

【中央社／屏東縣16日電】

屏東屏安醫院行政副院長楊欣正於6月6日在來義鄉棚集山區迷路失蹤，今天上午被民間搜救人員在河床尋獲，楊欣正下午2時30分左右送醫，他告訴媒體說，10天來靠喝水和尿液度過。

楊欣正今天上午10時左右被2名民間搜救人員在棚集山尖刀尾溪靠近瀑布處尋獲，搜救人員攀繩下去河谷救人，並申請空勤總隊直升機吊掛，楊欣正下午2時30分左右由直升機送到屏東消防局搜救大隊的停機坪，救護人員要將他從吊掛籃移到擔架時，楊欣正面露痛苦表情，不斷敲胸，但沒有喊出聲音。

楊欣正由救護車送抵屏東基督教醫院時，針對媒體的詢問，他簡短表示，10天來，沒吃東西，靠喝水和尿液支撐，好幾次想放棄，但靠著唸佛經支撐下來。

楊欣正失蹤10天，屏東縣消防局及民間搜救團體每天出動上百人次搜尋，楊欣正的好朋友屏東縣議員鄭清原也發出新台幣200萬元懸賞。

消防署發布新聞訊息表示，中午12時43分接獲屏東縣消防局通報，指上午10時尋獲失聯的楊欣正，他頭部有撕裂傷、意識清楚。

消防署說，現場經開闢直升機起降場後，空勤總隊直升機於下午2時12分成功吊掛傷者後送，下午2時多降落長治鄉消防局特搜大隊，再由救護車送至屏東基督教醫院治療。