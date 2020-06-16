聽新聞
test
0:00 / 0:00
選高難度路線找到屏安醫院失蹤副院長 蕭添益是登山奇人
屏安醫院行政副院長楊欣正6月6日至屏東縣來義鄉棚集山登山失聯，今天傳出尋獲好消息，找到楊欣正的是職業登山嚮導蕭添益；搜救指揮中心今天一早分派搜救路線後，蕭添益自告奮勇表示要下切瀑布，因要下切500公尺深，沿途多崩壁瀑布，是高難度的搜救路線，結果上午10點35分傳回「人平安找到了！」好消息，堪稱這次搜救任務的超級救難英雄。
屏東縣消防局第2大隊副大隊長蕭加和說，這次搜救任務出動上千人次，包括警消、義消、南區搜救大隊、國軍，民間的雲豹、飛鷹及專業級登山嚮導，堪稱集結全國的菁英；蕭添益今天上午7時帶著第5搜救小組展開搜救行動，決定在來義鄉丹林村棚集山旁路徑下切，至第3層瀑布邊時找到楊欣正，發現生命徵象穩定但頭部有傷、身體虛弱，隨即將訊息傳回，家屬獲報後喜極而泣，指揮中心一掃連日低氣壓，響起歡呼聲。
半路出家成為專業登山嚮導的蕭添益，是好友眼中的「奇人，在成為職業登山嚮導前，學的專業是電子工程，並曾在國內科技業龍頭大廠擔任電腦的工程師，曾出國深造，甚至當上了研發副總經理職位，後來在創業的過程當中，並不是那麼的順利， 在一個偶然機會裡，決定回到自己最大的興趣「爬山」，藉由朋友的介紹更輾轉成為「職業嚮導」；好友說，在蕭大哥的眼裡，爬山不再只是單純的爬山，更是一個挑戰自我與極限的精神，也為山難搜救注入民間力量。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言