選高難度路線找到屏安醫院失蹤副院長 蕭添益是登山奇人

屏安醫院行政副院長楊欣正6月6日至屏東縣來義鄉棚集山登山失聯，今天傳出尋獲好消息，找到楊欣正的是職業登山嚮導蕭添益；搜救指揮中心今天一早分派搜救路線後，蕭添益自告奮勇表示要下切瀑布，因要下切500公尺深，沿途多崩壁瀑布，是高難度的搜救路線，結果上午10點35分傳回「人平安找到了！」好消息，堪稱這次搜救任務的超級救難英雄。

屏東縣消防局第2大隊副大隊長蕭加和說，這次搜救任務出動上千人次，包括警消、義消、南區搜救大隊、國軍，民間的雲豹、飛鷹及專業級登山嚮導，堪稱集結全國的菁英；蕭添益今天上午7時帶著第5搜救小組展開搜救行動，決定在來義鄉丹林村棚集山旁路徑下切，至第3層瀑布邊時找到楊欣正，發現生命徵象穩定但頭部有傷、身體虛弱，隨即將訊息傳回，家屬獲報後喜極而泣，指揮中心一掃連日低氣壓，響起歡呼聲。