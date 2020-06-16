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選高難度路線找到屏安醫院失蹤副院長 蕭添益是登山奇人

聯合報 / 記者潘欣中陳弘逸／屏東即時報導

屏安醫院行政副院長楊欣正6月6日至屏東縣來義鄉棚集山登山失聯，今天傳出尋獲好消息，找到楊欣正的是職業登山嚮導蕭添益；搜救指揮中心今天一早分派搜救路線後，蕭添益自告奮勇表示要下切瀑布，因要下切500公尺深，沿途多崩壁瀑布，是高難度的搜救路線，結果上午10點35分傳回「人平安找到了！」好消息，堪稱這次搜救任務的超級救難英雄。

屏東縣消防局第2大隊副大隊長蕭加和說，這次搜救任務出動上千人次，包括警消、義消、南區搜救大隊、國軍，民間的雲豹、飛鷹及專業級登山嚮導，堪稱集結全國的菁英；蕭添益今天上午7時帶著第5搜救小組展開搜救行動，決定在來義鄉丹林村棚集山旁路徑下切，至第3層瀑布邊時找到楊欣正，發現生命徵象穩定但頭部有傷、身體虛弱，隨即將訊息傳回，家屬獲報後喜極而泣，指揮中心一掃連日低氣壓，響起歡呼聲。

半路出家成為專業登山嚮導的蕭添益，是好友眼中的「奇人，在成為職業登山嚮導前，學的專業是電子工程，並曾在國內科技業龍頭大廠擔任電腦的工程師，曾出國深造，甚至當上了研發副總經理職位，後來在創業的過程當中，並不是那麼的順利， 在一個偶然機會裡，決定回到自己最大的興趣「爬山」，藉由朋友的介紹更輾轉成為「職業嚮導」；好友說，在蕭大哥的眼裡，爬山不再只是單純的爬山，更是一個挑戰自我與極限的精神，也為山難搜救注入民間力量。

屏安醫院行政副院長楊欣正6月6日至屏東縣來義鄉棚集山登山失聯，蕭添益今天上午選擇高難度的下切瀑布搜救路線，3半小時後傳回好消息，堪稱這次搜救任務的超級救難英雄。圖／取自蕭添益臉書
屏安醫院行政副院長楊欣正6月6日至屏東縣來義鄉棚集山登山失聯，蕭添益今天上午選擇高難度的下切瀑布搜救路線，3半小時後傳回好消息，堪稱這次搜救任務的超級救難英雄。圖／取自蕭添益臉書

屏東縣 菁英 國軍

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