女當街被前夫摀嘴拖走 桃市路人嚇壞報警

桃園市蘆竹區一對離婚夫妻昨晚疑因感情糾紛，黃姓前夫希望前妻復合，被陳姓前妻拒絕，2人在蘆竹區光明路2段，當街發生口角衝突，前夫一時情緒失控，出手摀住前妻嘴巴，欲強行擄進小巷子，引發前妻驚嚇失聲尖叫求救，嚇壞路人，2名高中女生路過目擊將過程PO在IG社群留言「女生尖叫聲還在腦海裡」。

蘆竹發生離婚夫妻當街衝突，女生被嘴綁走事件，嚇壞路人事件，2名高中生目擊表示，有個女的被摀住嘴綁走，然後瘋狂尖叫求救，「真的是摀住嘴拖走」，2人是第一次次看到，「我快吐了、超級噁心」。