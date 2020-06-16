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七旬嬤下田摔成重傷 劫後餘生向救命恩人致謝
高雄市74歲王姓老婦騎單車出門務農，不慎摔落田間溝渠導致頭部受傷且骨折嚴重，及時送醫沒有生命危險。王姓阿嬤受傷後被家人帶往高雄市區復健，時隔半年才返回杉林住家，返家第一件事就是帶著麵包、飲料到杉林消防分隊致謝，感恩消防人員及時搶救。
今年一月，家住杉林大愛里的王姓阿嬤騎單車外出務農，半途中不慎摔落上平里一處溝渠，老阿嬤頭部撞傷血流如注，路人見狀報警救援，杉林消防分隊人員懷疑阿嬤右手骨折，立即固定患部且轉送醫院急救，王姓阿嬤急救後沒有大礙。
時隔半年，當天出勤人員幾乎忘了此事，近日王姓阿嬤突然帶著麵包與飲料上門，阿嬤滿臉笑容，氣色十分好。阿嬤說，兒子氣憤她年紀大還下田工作，責備了一番，因家人擔心她在鄉下沒人照顧，半年來都在市區復健不能返鄉。醫生說，第一時間急救得宜才能順利恢復健康，所以返家第一件事是來消防分隊道謝。
杉林消防隊員說，事隔多月，大家幾乎忘了此事，看見老阿嬤順利恢復健康，大家都替她感到開心。
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