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和美醫師栽水塔額頭有傷 警方初步研判意外致溺斃
彰化縣和美鎮一名謝姓醫師今天上午10點半被發現倒在自家水塔裡身亡，警方調查現場沒有打鬥痕跡，初步認定是因意外身亡，但醫師額頭疑似有撞擊的生前傷，不排除是撞擊到水塔在倒進滿水位的水塔溺斃。
謝醫師意外身亡消息一出，居民都前來關心，謝醫師國小同學聽到噩耗也到診所，他說，謝醫師人很好，對病患相當細心，好端端的人怎會發生意外。今天下午藥局和診所都暫停營業。
謝姓醫師與妻平時住在緊鄰診所的住家，偶而也會睡在診所內，謝妻昨天深夜還有看到丈夫身影，今天上午10點多聽藥局人員說謝醫師打電話說今天上午不看診，她覺得奇怪，但謝醫師有自己洗水塔的習慣，便到診所樓上找人，才發現丈夫發生意外。
警方調查，家屬未察覺謝醫師近日有什麼異狀，他應是想清水塔自行爬上鐵梯想看水塔的狀況，但因額頭有撞擊傷，初步研判應是撞擊東西後重心不穩，上半身才倒進水塔，救護人員到場將他從水塔拉出，已經沒有呼吸心跳。
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