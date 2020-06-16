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年輕男警抱迷童沿街找爸媽 姿勢彆扭被同事虧：要多練

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第二警分局警員邱程煜昨天抱著一名3歲迷路的女童，沿街尋找家長，還好半路就遇到女童的母親。女童母親透露，女兒可能是在她準備早餐時，偷跑出門，感謝警方即時提供協助，才沒有發生意外。未婚的邱程煜抱女童姿勢有點古怪，也被看到的同事打趣，「若要當爸爸還得多練練」。

台中市第二警分局永興所警員邱程煜在昨天上午8時許值班時，一名市民牽著一名3歲女童進派出所，市民透露，當時正值上班時間，卻發現女童在道路亂竄，且沒有看到女童家長，擔心發生危險，因此請警方提供協助。

警員邱程煜獲報後研判女童可能住在附近，一把就抱起女童，並沿著市民發現女童的太原路段，逐家詢問居民是否有人認識女童，幸好路途中就遇上急忙趕到、已滿頭大汗的女童母親。

女童母親表示，女兒應該是在她準備早餐時偷跑出門，發現時女兒已不見蹤影，因此趕快跑出門找女兒，幸好一出門就看到警察抱著女兒出現，直呼「心臟都快跳出來了」。

警員邱程煜返回派出所後，因為邱沒有結婚、沒有抱小孩經驗的邱，抱女童的姿勢有些彆扭、古怪，因此也被看到的同事打趣說「要當爸爸還要再多練練啦」。

第二警分局呼籲，家中有老幼親人都需特別留意行蹤，避免因一時疏忽而造成意外或遺憾。

台中市第二警分局警員邱程煜昨天上午協助走失的3歲女童找到家長。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局警員邱程煜昨天上午協助走失的3歲女童找到家長。圖／第二警分局提供

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