出院後才知自己已「死亡」 偵查佐被醫院嚇一跳

高雄市少年警察隊楊姓偵查佐在1周前，上班時突然覺得心跳加速，經同事緊急送醫，動手術加裝心血管支架，昨天出院回家才驚覺，醫院發給他出院的理由，圈選「死亡出院」。他不禁自嘲，「剛剛發現原來我已經死了」、「今天是第七日」。

不少好友在臉書上，留言請他「保重」、「早日康復」， 連打算補選高雄市長的高雄市議員李雅靜都為他留言，「身體健康重要喔，要好好休息照顧自己喔！」院方表示，應是護理人員圈選上的疏忽，不小心圈錯，會向當事人道歉。

楊姓偵查佐6月9日上班時，正準備到學校為學生辦講座，突然覺得心跳無故加速，極不舒服，告訴同事狀況，馬上將他送往某國軍醫院急救。醫師發現他血壓高達229、每分鐘心跳140多下，有條心血管阻塞，另條也阻塞60％，趕緊為他動手術，裝血管支架。

楊姓偵查佐住院1周，昨天出院。回家後，無意間發現，醫院開給他的「出院照護指導及護理摘要」醫囑文書上，在醫師同意辦理出院的理由上，竟是圈選「死亡出院」，不禁算一算時間，自嘲說「原來我已經死了」，而且正好是「頭七」，不過，「7天後猶原一尾龍」。