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台南市北區易肇事路段 公園路最多
台南市北區易肇事、違規路段，經市警五分局統計分析，以公園路段最多，去年公園路交通違規4253件，交通事故419件。違規態樣多屬闖紅燈、逆向及跨越雙黃線行駛、轉彎未依規定、違規停車及未戴安全帽等五大類。警方今天說，已在公園路加強取締，以有效防制發生交通事故。
警方說，台南市北區去年發生的交通事故，經查多起因於駕駛人各類交通違規行為，為不讓傷害再度發生，並積極守護民眾生命安全，市警五分局今年起已透過大數據歸納分析轄內易肇事、違規路段，並強力取締交通違規行為，以保障民眾用路權益。
交通組統計，北區易肇事、違規路段就屬公園路段最多，警方說，加強執法目的是希望減少車禍的傷亡，更期望藉由交通安全教育宣導，使用路人養成守法習慣，減少違規行為，以降低發生車禍的風險。
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