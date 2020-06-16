快訊

獨／創辦人長子挺姊夫 最大輪胎廠正新經營權恐變天

龐佩奧明會楊潔篪：「美中夏威夷密談」準備談什麼？

台中西屯民宅清晨傳火警 女子燒死警初步排除外力介入

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區經貿五路民宅今天上午10時許傳出火警，警、消獲報到場時，一名中年女子在透天民宅已被火燒得面目全非，家人在警、消到場前，已先用滅火器滅火，警、消初判疑為自焚案件，詳細的案發原因，有待火調科與檢警後續調查，警方根據現場跡證、家屬說法，初步排除外力介入，全案將報請檢察官相驗，釐清死因。

據查，死者是一名58歲的已婚女子，有罹患精神疾病，在台中榮總長期就醫紀錄，死者在上周已有想不開的念頭與行為，也被家人帶到醫院治療，未料今天上午10時許，死者又被家人目擊，在自家車庫做出尋短的行為，趕緊通報警消到場，但警消到場時，女子已被烈火燒得面目全非，沒有生命跡象，家屬也放棄送醫，全案由檢警後續調查，報請檢察官相驗，釐清死因。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

台中市西屯區一名中年女子今天燒死在住處，警方根據現場跡證，初步排除外力介入，詳細的死因將報請檢察官相驗釐清。圖／報系資料照
台中市西屯區一名中年女子今天燒死在住處，警方根據現場跡證，初步排除外力介入，詳細的死因將報請檢察官相驗釐清。圖／報系資料照

台中榮總 火災

延伸閱讀

影／屏東縣鹽埔漁港火燒10艘漁船 初估損失上億元

老虎城煮食不慎傳火警 緊急疏散人潮

高雄名醫家五口死亡火警 消防鑑定電氣因素起火釀災

未熄菸蒂燒死鄰居4隻貓狗 他慘賠40萬元

相關新聞

影／不會去聽庭 李承翰母親：每開一次就難過一次

鐵路警察李承翰父親李增文驟逝，今天公祭出殯，外界擔憂李承翰母親張秀珍將獨居嘉義市，未來也將一人去台南高分院聽庭，張秀珍說...

和美小鎮醫師陳屍自家水塔 警方調查死因

彰化縣和美鎮一名謝姓醫師今天上午10點半被家屬發現倒在自家水塔裡，趕緊請求救護，救護人員到場直達三樓樓頂，看到謝男上半身...

出院後才知自己已「死亡」 偵查佐被醫院嚇一跳

高雄市少年警察隊楊姓偵查佐在1周前，上班時突然覺得心跳加速，經同事緊急送醫，動手術加裝心血管支架，昨天出院回家才驚覺，醫...

登山失蹤10天...昨晚擲筊求問神明！今天尋獲楊副院長

好消息！登山失蹤10天的屏安醫院副院長楊欣正今天上午11時許，被兩名民間搜救人員在尖刀尾溪靠近瀑布處發現。據了解，楊欣正...

網紅「反骨男孩」塗黑臉跳抬棺舞 遭球星戴維斯怒批「無知愚昧」

網紅「反骨男孩」Wackyboys一向以惡搞、幽默的影片風格受到歡迎，但在最近的影片中也因此陷入爭議。為模仿之前網路爆紅的「抬棺舞」，三名成員將臉塗黑模仿黑人，到街上隨機找路人共舞。該行為遭到「新台灣人」知名歸化籃球員Q.戴維斯砲轟，怒問「這是身為台灣人應有的行為嗎？」由於美國正在進行反對種族歧視的示威大遊行，該議題也格外受到關注。

台南市北區易肇事路段 公園路最多

台南市北區易肇事、違規路段，經市警五分局統計分析，以公園路段最多，去年公園路交通違規4253件，交通事故419件。違規態...

登山失聯10日倖存 搜救隊闢直升機起降場吊掛下山

屏安醫院副院長楊欣正6日與友人一起登棚集山，不料途中失聯，今天在尖刀尾溪瀑布附近被搜救人員發現，雖然頭部有撕裂傷，但意識...

台中西屯民宅清晨傳火警 女子燒死警初步排除外力介入

台中市西屯區經貿五路民宅今天上午10時許傳出火警，警、消獲報到場時，一名中年女子在透天民宅已被火燒得面目全非，家人在警、...

麥寮港油輪2外籍船員受傷 直升機吊掛到台中機場送醫

麥寮港一艘油輪今天作業時，二名印度籍船員受傷，急需就醫，交通部中部航務中心和空勤總隊接到通報，派直升機吊掛救援，再送二名...

投資穩賺不賠？ 桃園大溪警與行員聯手阻詐

桃園市一名47歲男子昨天下午到大溪一家銀行準備匯款，並說明為了要投資才匯款，行員研判為詐騙案件，但是男子不相信，於是請警...

自撞分隔島彈飛對向車道 再撞2車 駕駛多處骨折急救中

台北市士林區承德路今天發生一起離奇車禍，33歲唐姓男子今早6時許，開車行駛在承德路南往北方向，疑似失控自撞分隔島，整輛車...

台3線302.5K轎車翻覆 疑路滑自撞橋墩

嘉義縣台三線302.5公里，大埔鄉往中埔鄉方向，昨天下午5時許一輛轎車疑似路面濕滑，過彎不慎打滑自撞橋墩，導致翻車事故，...

熱門新聞

懸賞200萬尋人！棚集山失蹤10天 屏東副院長今平安生還

蘭嶼高二女學生到台南考證照 晚間倒臥旅社送醫不治

男穿少將陸軍服搭高鐵 被憲兵移送獲不起訴

工人停車遭怒砸！恆春5星民宿老闆只想用錢了事 被灌爆負評

擦撞護欄翻車！湖口駕駛卡車內無呼吸心跳 搶救不治

影／屏東小琉球驚傳遊客溺水 台韓遊客1死1失蹤

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。