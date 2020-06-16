台中西屯民宅清晨傳火警 女子燒死警初步排除外力介入

台中市西屯區經貿五路民宅今天上午10時許傳出火警，警、消獲報到場時，一名中年女子在透天民宅已被火燒得面目全非，家人在警、消到場前，已先用滅火器滅火，警、消初判疑為自焚案件，詳細的案發原因，有待火調科與檢警後續調查，警方根據現場跡證、家屬說法，初步排除外力介入，全案將報請檢察官相驗，釐清死因。

據查，死者是一名58歲的已婚女子，有罹患精神疾病，在台中榮總長期就醫紀錄，死者在上周已有想不開的念頭與行為，也被家人帶到醫院治療，未料今天上午10時許，死者又被家人目擊，在自家車庫做出尋短的行為，趕緊通報警消到場，但警消到場時，女子已被烈火燒得面目全非，沒有生命跡象，家屬也放棄送醫，全案由檢警後續調查，報請檢察官相驗，釐清死因。

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