假博奕誘投資詐財41人 北市警掃蕩逮42嫌

李姓男子為首的「假博奕真詐欺」不法集團，利用臉書誘騙被害人加LINE好友後，再推薦加入理財管理平台以誘騙投資詐財，受害者約41人，北市警方2波掃蕩3處機房，逮42嫌送辦。

台北市警察局刑事警察大隊今天舉行記者會，偵七隊隊長黃念生表示，日前接獲情資指有詐騙集團透過「理財廣告」和利用理財管理線上平台等，誘騙被害人下注投資博奕網站，謊稱投入資金即可保證獲利，直到被害人想領回獲利未果，發現網站無法連線，才驚覺受騙。

為徹底瓦解此不法犯罪組織，並向上溯源、一網打盡，市刑大和市警局少年隊、萬華分局及南港分局共組專案小組，並報請台北地檢署檢察官指揮偵辦。

經專案小組深入追查發現，此詐騙集團成員眾多，且設立多處國內機房，藉誘騙被害人透過臉書和加入LINE好友後，再推薦其加入理財管理網路平台，由集團成員所假扮的「老師」帶領大家投資，並佯稱可破解網站數據，依指示投資可保證獲利。

當被害人聽信詐騙話術而投資後，初期利用小額獲利手法以取信被害人，待其接續投入大筆資金後，便以投資失利詐取被害人所有投注資金並封鎖帳號，當被害人發覺有異才知受騙。

專案小組經長期蒐證追查，見時機成熟，分別於1月13日、6月12日發動2波掃蕩行動，共逮捕包括首謀李男、幹部及成員共42人，以及3處機房。

同時查扣詐欺課程申請書、合約等資料、電腦52台、監視器、手機58支和路由器2台等贓證物。

經清查發現，本案被害人約有41人，總詐騙金額達新台幣691萬餘元。

全案將李男等人以加重詐欺、組織犯罪、違反銀行法等移送北檢偵辦，並建請羈押，以及持續擴大清查尚未報案遭詐騙的被害人。