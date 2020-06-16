登山失蹤10天...昨晚擲筊求問神明！今天尋獲楊副院長

好消息！登山失蹤10天的屏安醫院副院長楊欣正今天上午11時許，被兩名民間搜救人員在尖刀尾溪靠近瀑布處發現。據了解，楊欣正意識清楚，頭部有撕裂傷，目前正由救難人員正要帶往山下治療。

正義最前線愛心關懷協會徐奕昨天晚間9時請友人盛柏泰號召春日鄉自組搜救隊，加入搜救行列，搜救時，由盛柏泰領隊一行人先向帶著關聖帝君到現場拜拜，並詢問關公是否能順利找到楊欣正。盛柏泰詢問是否活著、有無受重傷以及要往山崖溪邊尋找時，擲筊皆擲出「聖杯」。

一行人除了拜關聖帝君，還在現場祭拜山神與山上好兄弟，一同祈求能讓搜救行動順利，盡管昨天晚上搜救沒有進展，但今天上午便傳出楊欣正被兩名民間搜救人員在尖刀尾溪靠近瀑布處發現的消息。

對此，徐奕表示，現在會馬上趕往昨天入山的出口，並到場答謝關聖帝君、山神與山上的好兄弟，徐奕還說，只要人平安能找到就好，也會去還神，做該做的事。