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麥寮港油輪2外籍船員受傷 直升機吊掛到台中機場送醫
麥寮港一艘油輪今天作業時，二名印度籍船員受傷，急需就醫，交通部中部航務中心和空勤總隊接到通報，派直升機吊掛救援，再送二名傷者到台中梧棲童綜合醫院治療。
中部航務中心今天早7點多接到麥寮港傳真通報表示，麥寮港錨地巴拿馬籍油輪休士頓(ESTEEM HOUSTON)，休士頓輪2名印度籍船員腿部骨折無法行走請求緊急就醫。
這艘船正在麥寮港錨地等待進港卸貨，船員今天凌晨執行例行工作時不慎受傷骨折，船長通報後經相關單位評估，派遣空勤總隊直升機吊掛。
直升機今天早上8點30分抵達船舶上空並執行吊掛任務，9點35分抵達台中機場，10點許由救護車送抵童綜合醫院救治，船代人員在現場和醫院協助處理。
休士頓(ESTEEM HOUSTON)油輪是巴拿馬籍，總噸位2萬9651，載重噸4萬9999噸，長183公尺，寬32.2公尺。
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