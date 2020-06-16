麥寮港油輪2外籍船員受傷 直升機吊掛到台中機場送醫

網紅「反骨男孩」Wackyboys一向以惡搞、幽默的影片風格受到歡迎，但在最近的影片中也因此陷入爭議。為模仿之前網路爆紅的「抬棺舞」，三名成員將臉塗黑模仿黑人，到街上隨機找路人共舞。該行為遭到「新台灣人」知名歸化籃球員Q.戴維斯砲轟，怒問「這是身為台灣人應有的行為嗎？」由於美國正在進行反對種族歧視的示威大遊行，該議題也格外受到關注。

2020-06-16 13:07