投資穩賺不賠？ 桃園大溪警與行員聯手阻詐

桃園市一名47歲男子昨天下午到大溪一家銀行準備匯款，並說明為了要投資才匯款，行員研判為詐騙案件，但是男子不相信，於是請警方到場說明確實是詐騙，男子才驚覺被騙，即時保住辛苦存下來的積蓄。

男子跟行員說剛加入手機LINE投資平台群阻，他要投資外幣，對方說百分之百能獲利，於是決定匯款10萬元投資。大溪警分局南雅派出所兩名警員到場了解，到場攔阻匯款時，蔡男一開始還堅信是不可多得的投資機會。

警方指出，男子原本要匯款10萬元，但是銀行行員察覺有異，沒幫他把錢匯出，先請警方到場跟男子說明。員警詢問投資內容，並向男子詳細說明歹徒講的投資沒有任何憑證，公司地址、電話都有問題，哪有穩賺不賠的投資，錢匯過去必然有去無回，而且這類詐騙手法已經是老套。