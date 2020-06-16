影／不會去聽庭 李承翰母親：每開一次就難過一次
鐵路警察李承翰父親李增文驟逝，今天公祭出殯，外界擔憂李承翰母親張秀珍將獨居嘉義市，未來也將一人去台南高分院聽庭，張秀珍說，兒子的案件交給律師處理，她暫時不會去聽庭，每開一次就難過一次，最近也會不時到女兒家中住，會來往台中、嘉義，感謝外界關心。
內政部長徐國勇、警政署長陳家欽和嘉義市長黃敏惠等人都到場祭拜，張秀珍聽到司儀唸出丈夫生前點滴，不時拭淚，李承翰胞姊和姐夫也帶著兩名幼子全程接受外界致意，胞姊跪拜時忍不住落淚，場面哀戚。
李增文過往開庭時，幾乎都會到場，張秀珍被媒體問到是否未來去聽庭時說，案件交給鐵路警察高雄分局和律師等人處理，除了不會開車外，也不想去聽庭，每開一次就難過一次，最近會不時到女兒台中家中住，但嘉義市家中也有一塊農地，還是會回來住。
李承翰去年被鄭姓男子刺死，但鄭男被判處無罪，檢方上訴後，台南高分院昨天開準備程序庭，李承翰家屬都沒有出庭，但透過委任律師要求鄭男重新送精神鑑定。
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