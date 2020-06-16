台中港石虎遭犬殺？ 專家鑑定：車撞未死再狗咬

攝影師「貓徑地圖王小明」在臉書說，今年一月，一隻石虎在台中港西碼頭，被流浪狗群圍咬死，說這是第一筆台灣最西邊的石虎紀錄：是犬殺；台中市農業局將石虎遺體送特有生物研究保育中心調查，獸醫師林桂賢今天說，鑑定結果，石虎先被車撞，脊椎多處斷裂，未死亡前，再被狗咬傷背和頭部。

「貓徑地圖王小明」在臉書說，2020年1月13日，一隻可能是探索地盤的成年石虎闖進台中港西碼頭管制區，被流浪狗群圍攻撕咬致死，他說台中市政府主管單位可能懼怕發布消息會引來狗粉出征，至今未做有效處理；他強調：這是第一筆台灣最西邊的石虎紀錄，這是第8隻死於犬殺的石虎。

他建議，要有效強力保育石虎及淺山保育類野生動物，應即刻恢復安樂死，餵食流浪動物定罪化，生態敏感區強力移除遊蕩犬貓，回歸法制面。

台中市農業局表示，當時接獲通報，立即到場處理，將石虎遺體送交特生中心調查，特生中心獸醫師林桂賢今天表示，這隻石虎先在台中港碼頭被車撞，發生車禍，脊椎多處斷裂，未斷氣前，再被狗咬，背和頭部有狗的咬痕。