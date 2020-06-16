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泰國版「我不能呼吸」？37歲男子遭黑衣人持槍綁架

中壢老婦想女兒自行去礁溪 警一路調監視器追到行蹤

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導

昨天清晨桃園市中壢區一名78歲黃姓老婦，因想念女兒，未告知同住的孫女，獨子外出搭車前往女兒在礁溪的住處，警方獲報後，調閱無數支監視才連繫到老婦，確定她已抵達女兒住處，老婦孫女才鬆了一口氣，並感謝警方積極的態度。

中壢警分局內壢派出所警員王皓增、鄭海茵昨天早上8點許，接獲黃姓女子報案家中78歲黃姓老婦走失。老婦孫女黃女表示，早上6點起床後，阿嬤就不見了，阿嬤記性不好身上也無手機能聯繫，近期天氣變化大，加上以前阿嬤也走失過，十分擔心。

警方表示，接獲報案後就隨即調閱民眾住家附近福德路監視器，發現老婦於凌晨2點許離家後，先至成章一街與福德路口的土地公廟祈福，再沿中忠孝路至元生三街店家購物，最後搭乘區間車前往礁溪。

「婆婆在外都用步行的，加上她身上沒有手機，所有常用的執法科技如手機定位系統或車牌辨識系統都派不上用場，只能一支一支調閱監視器來看，期間婆婆還好幾次從監視器畫面上消失，我們就到消失地點附近的店家跟社區大樓一間間找監視器；從早上8點獲報，下午5點才追蹤到婆婆上了當日最早的火車去礁溪，真的不容易但也很幸運有接續找到婆婆的行蹤」，鄭海茵表示。

向黃女查詢老婦親屬狀況，警方得知老婦有女兒家住礁溪，經電話聯繫，老婦已平安到達女兒住處，老婦因想念許久未見女兒，才沒有告知家人就自行離家前往礁溪探望。黃女相當感謝警方，警方也呼籲如家中如有易走失長者，可為其配戴防走失手鍊，多一層準備、多一分安全。

老婦因想念許久未見女兒，才沒有告知家人就自行離家前往礁溪探望。記者高宇震／攝影
老婦因想念許久未見女兒，才沒有告知家人就自行離家前往礁溪探望。記者高宇震／攝影
老婦因想念許久未見女兒，才沒有告知家人就自行離家前往礁溪探望。記者高宇震／攝影
老婦因想念許久未見女兒，才沒有告知家人就自行離家前往礁溪探望。記者高宇震／攝影

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