自撞分隔島彈飛對向車道 再撞2車 駕駛多處骨折急救中

台北市士林區承德路今天發生一起離奇車禍，33歲唐姓男子今早6時許，開車行駛在承德路南往北方向，疑似失控自撞分隔島，整輛車彈起直接飛越30公分高的分隔島，衝撞對向車道，撞上邱姓、施姓駕駛車輛，3車車禍導致交通阻塞，涉嫌肇事的唐男身體多處骨折送醫，急救後轉往加護病房觀察，邱、施則是手腳挫傷送醫，詳細肇事原因尚待釐清。

警方指出，今早6點51分，唐開車行駛在承德路南往北方向，因不明原因先自撞分隔島，車輛當場噴飛，飛越分隔島到對向車道，直接迎面衝向36歲邱姓、59歲施姓駕駛車輛，3車撞成一團，唐身體多處骨折，緊急送往新光醫院救治，稍早送往加護病房觀察，至於手腳擦挫傷的邱、施2人，則是送往榮總救治。