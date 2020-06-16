網紅「反骨男孩」塗黑臉跳抬棺舞 遭球星戴維斯怒批「無知愚昧」

圖截自《WACKYBOYS 反骨男孩》YouTube頻道 網紅「反骨男孩」Wackyboys一向以惡搞、幽默的影片風格受到歡迎，但在最近的影片也因此陷入爭議。為模仿之前網路爆紅的「抬棺舞」，三名成員將臉塗黑模仿黑人，到街上隨機找路人共舞。該行為遭到「新台灣人」知名歸化籃球員Q.戴維斯砲轟，怒問「這是身為台灣人應有的行為嗎？」由於美國正在進行反對種族歧視的示威大遊行，該議題也格外受到關注。

戴維斯除了在反骨男孩的影片下回應，也在自己的IG上痛批，他說這不是一個笑話，他為在美國遭受苦難的黑人朋友們感到難過和痛苦，而現在在台灣又再次經歷了一次（種族歧視）！ 對於這些人的無知和愚昧，他實在感到失望！「你們知道黑人的處境嗎？他們正被殺！」

網友們也在戴維斯的留言下展開激烈爭辯，有人幫反骨男孩緩頰，認為他們只是為了搞笑，並沒有歧視的意思，也有人認為該影片的確造成戴維斯不舒服，在這個時間點不應該開這種玩笑。在美國的文化裡，「將臉塗黑模仿黑人」在早期戲劇中常被用來飾演黑人丑角，因此被視為是種族歧視的一種。