新北環保局也要推帥哥美女月曆 破解外界刻板印象
新北市消防局推出消防猛男美女月曆大受歡迎，員工數更多的環保局1年多來推出「垃圾車老司機帶路」等影集，其中也不乏俊男美女，有民眾建議環保局也比照辦理，環保局表示近6千名員工中確實有許多人上相，相信不輸消防局，評估明年也推出月曆。
新北消防局人員有2千多人，環保局卻有近6千人。傳統觀念中，環保人員通常是中老年，但其實也有許多年輕的俊男美女，只是平日著清潔隊服裝，又要戴口罩防護，缺乏「（人要）衣裝」，所以比較吃虧，但近年來的環保局影片卻讓人發現年輕活潑的一面。
有民眾發現其中也有年輕帥氣或美麗的清潔隊員，建議環保局除了選出辛苦工作的隊員，也要選出帥氣美麗的隊員，讓外界了解清潔隊員回歸生活也有帥哥正妹。在近期疫情紓緩後，環保局已著手規畫。
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