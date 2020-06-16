新北環保局也要推帥哥美女月曆 破解外界刻板印象

新北市消防局推出消防猛男美女月曆大受歡迎，員工數更多的環保局1年多來推出「垃圾車老司機帶路」等影集，其中也不乏俊男美女，有民眾建議環保局也比照辦理，環保局表示近6千名員工中確實有許多人上相，相信不輸消防局，評估明年也推出月曆。

新北消防局人員有2千多人，環保局卻有近6千人。傳統觀念中，環保人員通常是中老年，但其實也有許多年輕的俊男美女，只是平日著清潔隊服裝，又要戴口罩防護，缺乏「（人要）衣裝」，所以比較吃虧，但近年來的環保局影片卻讓人發現年輕活潑的一面。