懸賞200萬找到了！棚集山失蹤10天 屏東副院長今平安生還

登山失蹤10天的屏安醫院副院長楊欣正今天上午1被尋獲，頭部有撕裂傷，意識清楚。 圖／民眾提供 好消息！登山失蹤10天的屏安醫院副院長楊欣正今天上午11時許，被兩名民間搜救人員在尖刀尾溪靠近瀑布處發現。據了解，楊欣正意識清楚，頭部有撕裂傷，救難人員正要帶往山下治療。

據了解，6日上午8點多大夥登棚集山，大夥在棚集山海拔約700公尺處休息，楊告訴成員先去探路，中途傳訊息「有些迷路，先往回走，不攻頂了」，「我有些迷路，不用等我，我直接往回走」、「滑了一跤，遠離溪邊，沒事，只是找不到路，不用擔心」、「我請同事們先回家，我決定走回溪邊。」搜救人員根據楊傳出的訊息，研判可能行經路線，搜索至今仍沒有下落，家屬焦急。