聽新聞
test
0:00 / 0:00
懸賞200萬找到了！棚集山失蹤10天 屏東副院長今平安生還
好消息！登山失蹤10天的屏安醫院副院長楊欣正今天上午11時許，被兩名民間搜救人員在尖刀尾溪靠近瀑布處發現。據了解，楊欣正意識清楚，頭部有撕裂傷，救難人員正要帶往山下治療。
據了解，6日上午8點多大夥登棚集山，大夥在棚集山海拔約700公尺處休息，楊告訴成員先去探路，中途傳訊息「有些迷路，先往回走，不攻頂了」，「我有些迷路，不用等我，我直接往回走」、「滑了一跤，遠離溪邊，沒事，只是找不到路，不用擔心」、「我請同事們先回家，我決定走回溪邊。」搜救人員根據楊傳出的訊息，研判可能行經路線，搜索至今仍沒有下落，家屬焦急。
楊的好友屏東縣議員鄭清原也發出200萬元懸賞訊息，只要找到楊副院長者，無論生死都可以拿到這筆懸賞金。如今終於傳出好消息，也讓親友鬆口氣！
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言