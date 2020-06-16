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台中大里新興宮贈電腦 內新派出所添助力

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

台中市大里區新興宮媽祖廟上午贈送電腦設備一批給轄區警方內新派出所，主任委員王來成說，警察為治安辛苦打拚，希望這批新的設備能成為警方的好幫手。

捐贈儀式由新興宮主任委員王來成率副主任委員等相關幹部出席，由內新派出所長張世杰、內新警友站長王啟明等人代表受贈。霧峰分局表示，新興宮廟長期以實際行動支持警政工作，為社會治安奉獻良多，非常感謝他們的付出。

內新派出所所長張世杰說，因應社會型態變遷、科技網路發達，警方受理案件均已走向E化，加上外勤員警24小時全天候輪班運作，電腦使用率高、故障耗損率高，新興宮慷慨捐贈電腦設備，協助警方升級硬體設施，鼓舞了員警的工作士氣，也有效提升行政效率，員警們都十分感謝。

台中市大里區新興宮媽祖廟上午贈送電腦設備一批給轄區警方內新派出所。圖／霧峰警分局提供
台中市大里區新興宮媽祖廟上午贈送電腦設備一批給轄區警方內新派出所。圖／霧峰警分局提供

警察

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