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影／少年騎機車載少女 未煞車直撞路燈一死一傷
基隆市吳姓少年今早騎機車載張姓少女，騎經調和街時自撞路旁路燈電桿，人車倒地。消防局救護人員到場後時，吳姓少年已無呼吸、心跳，送醫不治。少女多處外傷，意識清楚，醫師安排斷層掃描確認傷勢。警方已到現場採證，釐清車禍原因。
基隆市消防局「119」今天上午8點59分接獲報案，調和街發生車禍，兩人受傷。救護人員到場發現騎車的17歲吳姓少年已無呼吸、心跳，送往三軍總醫院正榮院區急救，醫師宣告不治。
16歲張姓少女被送往衛生福利部基隆醫院急救，醫師檢查發現臉部、嘴唇等處有擦挫傷，門牙也因劇烈撞擊缺損。她疑似受到驚嚇，精神狀態不佳，但意識清楚。少女說下腹部疼痛，院方已安排斷層掃描檢查。
附近店家監視器拍下車禍過程，畫面顯示吳姓少年騎機車載張姓少年，前方有另一輛機車先通過事故現場，吳男隨後騎車出現，似未煞車，並往右偏撞上路燈電桿。吳姓少年隨機車倒地，往前滑行倒在路面，少女噴飛後撞到電桿，倒在電桿下方。
警方獲報派員到場採證，並指揮交通。吳姓少年送醫急救，已抽血檢驗釐清是否酒駕，全案由警方調查中。
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