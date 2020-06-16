影／西濱竹南北上路段3車撞 砂石車司機受困被救

西濱快速公路苗栗縣竹南鎮北上路段今天凌晨4點多發生載運瀝青貨車、砂石車和小貨車碰撞事故，砂石車司機受困車內，苗栗縣消防局派員趕到現場救援，利用破壞器材將人救出送醫，車禍原因待調查釐清。

苗栗縣消防局指出，今天凌晨4點26分接獲通報，西濱公路過了竹南焚化廠的竹南北上路段發生車禍，竹南消防分隊由分隊長林子翔帶隊趕往救援。

現場有3輛車碰撞在一起，第1輛是載運瀝青的卡車、第2輛為砂石車，第3輛是載運冬瓜的小貨車，其中第2輛砂石車輛的司機受困車內。