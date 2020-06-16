朴子退休所長騎機車自撞亡 半年內已2退休警官車禍離世

嘉義縣朴子警分局大鄉派出所退休洪姓所長昨天傍晚5點50分，騎機車回家，途經六腳鄉蘇厝村一間寺廟附近民宅，不慎撞上民宅牆壁倒地，路人發現報警，消防救護隊員急救，就近送雲林北港媽祖醫院，到院前無生命跡象，檢警今天相驗查明死因。這已是半年內，朴子警分局2名退休警官車禍死亡。

警方調查，59歲洪姓前所長，9年前退休，家住六腳鄉，昨天傍晚5點50分，騎機車回家，途經六腳鄉蘇厝村一間寺廟附近民宅，不慎撞上民宅牆壁，路人發現報警，消防救護隊員到場急救，送媽祖醫院，到院前死亡，家人無法接受悲痛哀傷 ；因洪姓退休所長到醫院前死亡，醫院未註明死亡原因，警方報請地檢署帶法醫今天相驗，查明死因。