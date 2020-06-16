聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄警啟動護「子」專案 對這項農作物加強巡邏
高雄內門種植破布子面積超過50公頃，產量居高雄之冠，近來進入產季，鄉間不時出現小偷進入農田偷砍果樹，農民整年度心血付諸流水。旗山警分局今天宣布啟動護「子」專案加強巡邏，提高見警率以遏止宵小。
高雄警方近年陸續針對玉荷包荔枝、蜜棗、蓮霧等高單價作物加強巡邏，首度將破布子列入保護對象。破布子是鄉間果樹，不少居家附近都有零星栽種，內門農會輔導農民大面積栽培，透過農會銷往各地，全區栽種面積超過50公頃。近日進入產季，各地可見居民群聚一起加工採收。農民說，今年產地價格每斤介於30至40元之間，利潤還算不錯。
破布子一年出產一次，為替農民守護作物，旗山分局內門分駐所啟動護「子」專案。所長林俊文說，近日加派員警巡護破布子農作區，也向農民留下分駐所聯繫電話，呼籲農民若發現可疑人士，立即向警方通報。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言