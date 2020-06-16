高雄警啟動護「子」專案 對這項農作物加強巡邏

高雄內門種植破布子面積超過50公頃，產量居高雄之冠，近來進入產季，鄉間不時出現小偷進入農田偷砍果樹，農民整年度心血付諸流水。旗山警分局今天宣布啟動護「子」專案加強巡邏，提高見警率以遏止宵小。

高雄警方近年陸續針對玉荷包荔枝、蜜棗、蓮霧等高單價作物加強巡邏，首度將破布子列入保護對象。破布子是鄉間果樹，不少居家附近都有零星栽種，內門農會輔導農民大面積栽培，透過農會銷往各地，全區栽種面積超過50公頃。近日進入產季，各地可見居民群聚一起加工採收。農民說，今年產地價格每斤介於30至40元之間，利潤還算不錯。