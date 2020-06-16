快訊

影／宛如電影情節！急押解人犯 高雄警車騰空飛起

北京疫情指向進口生鮭魚？台大名醫分析真正原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄警啟動護「子」專案 對這項農作物加強巡邏

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄內門種植破布子面積超過50公頃，產量居高雄之冠，近來進入產季，鄉間不時出現小偷進入農田偷砍果樹，農民整年度心血付諸流水。旗山警分局今天宣布啟動護「子」專案加強巡邏，提高見警率以遏止宵小。

高雄警方近年陸續針對玉荷包荔枝、蜜棗、蓮霧等高單價作物加強巡邏，首度將破布子列入保護對象。破布子是鄉間果樹，不少居家附近都有零星栽種，內門農會輔導農民大面積栽培，透過農會銷往各地，全區栽種面積超過50公頃。近日進入產季，各地可見居民群聚一起加工採收。農民說，今年產地價格每斤介於30至40元之間，利潤還算不錯。

破布子一年出產一次，為替農民守護作物，旗山分局內門分駐所啟動護「子」專案。所長林俊文說，近日加派員警巡護破布子農作區，也向農民留下分駐所聯繫電話，呼籲農民若發現可疑人士，立即向警方通報。

各地破布子進入產季，高雄內門主要產地之一，當地員警加求田區巡邏。記者徐白櫻／翻攝
各地破布子進入產季，高雄內門主要產地之一，當地員警加求田區巡邏。記者徐白櫻／翻攝

農民

延伸閱讀

高雄政治動員已三波 林飛帆：補選炒熱氣氛有一定難度

影／高雄市長補選陳其邁一定贏？林飛帆：要戰戰兢兢

高雄環保局：周三前炎熱少雨 南風強空氣好

高雄補選肉搏到底 國民黨雖遲猶勝不為

相關新聞

影／屏東小琉球驚傳遊客溺水 台韓遊客1死1失蹤

屏東小琉球昨天發生遊客溺水意外，有潛客昨天中午在杉福漁港外左側海域發現1名男子呈趴姿沉在海底，海巡隊協調消防和救難單位出...

朴子退休所長騎機車自撞亡 半年內已2退休警官車禍離世

嘉義縣朴子警分局大鄉派出所退休洪姓所長昨天傍晚5點50分，騎機車回家，途經六腳鄉蘇厝村一間寺廟附近民宅，不慎撞上民宅牆壁...

影／少年騎機車載少女 未煞車直撞路燈一死一傷

基隆市吳姓少年今早騎機車載張姓少女，騎經調和街時自撞路旁路燈電桿，人車倒地。消防局救護人員到場後時，吳姓少年已無呼吸、心跳，送醫不治。少女多處外傷，意識清楚，醫師安排斷層掃描確認傷勢。警方已到現場採證，釐清車禍原因。

影／西濱竹南北上路段3車撞 砂石車司機受困被救

西濱快速公路苗栗縣竹南鎮北上路段今天凌晨4點多發生載運瀝青貨車、砂石車和小貨車碰撞事故，砂石車司機受困車內，苗栗縣消防局...

安全帽一用12年？中巿警局：已新購但因疫情緩交貨

台中市議員賴朝國今天在市政總質詢指出，全市警員的安全帽都隨警用車配備，但他發現有警員的安全帽用了12年，超誇張！警察局長...

高雄警啟動護「子」專案 對這項農作物加強巡邏

高雄內門種植破布子面積超過50公頃，產量居高雄之冠，近來進入產季，鄉間不時出現小偷進入農田偷砍果樹，農民整年度心血付諸流...

南迴施工惹禍？昨再一起翻車事故！

省道台9線南迴公路目前多項工程施工中，但警示標誌不清引來用路人抱怨連連，昨天太麻里鄉美和路段就發生一起休旅車翻車事故，幸...

維修不慎 鹽埔漁港7船筏連環燒

屏東縣新園鄉鹽埔漁港內側突堤碼頭昨天下午驚傳火燒船，安檢人員發現後立即通報，消防人員趕抵現場時有五艘漁船起火，黑煙遠在高...

剩8天退伍 義務役還逃兵

嘉義縣陳姓男子去年入伍服十六周義務役，退伍前八天為逃避他人討債而逾假未歸，四天後才由家人勸導返回部隊，嘉義地方法院依陸海...

影／屏東縣鹽埔漁港火燒10艘漁船 1漁工跳海求生

屏東縣新園鄉鹽埔漁港內側突堤碼頭今下午4點驚傳火燒船，海巡署安檢人員發現漁船突冒出黑煙，之後看到火光，甚至還傳出爆炸聲響...

凌晨縱火煙霧瀰漫 見人拔腿就跑被壓制檢偵結起訴

基隆市李姓男子凌晨在巷內集中廣告物、紙箱和保麗龍箱，並用打火機點燃，火勢延燒到店家遮雨棚、夾娃機店機台和冷氣壓縮機，當場...

影／梧棲漁港漁船翻覆 6印尼漁工逃上岸

新北市萬里籍一艘漁船，昨天深夜停泊台中梧棲漁港漁港加油站前方碼頭，疑似漁船繫在碼頭的前後纜繩鬆緊不一致，退潮時船尾碰撞碼...

熱門新聞

蘭嶼高二女學生到台南考證照 晚間倒臥旅社送醫不治

男穿少將陸軍服搭高鐵 被憲兵移送獲不起訴

苗栗竹南車禍 21歲機車騎士噴飛10多公尺慘死

工人停車遭怒砸！恆春5星民宿老闆只想用錢了事 被灌爆負評

擦撞護欄翻車！湖口駕駛卡車內無呼吸心跳 搶救不治

南投阿嬤載番茄回家 農用搬運車翻覆壓死6歲幼童

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。