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安全帽一用12年？中巿警局：已新購但因疫情緩交貨
台中市議員賴朝國今天在市政總質詢指出，全市警員的安全帽都隨警用車配備，但他發現有警員的安全帽用了12年，超誇張！警察局長楊源明說，去年起就打算全數汰換，但因碰到疫情，廠商無法如期交貨，警局會再要求加快速度。
賴朝國指出，警員的安全帽沒多少錢，市府應該定期汰換，讓警員執勤時有衛生的安全帽可用。
他指出，不少警員得掏腰包自費買安全帽，每頂的使用年限是3年，他卻發現有人的安全帽用了12年，對辛苦的員警們不公平。
楊源明說，去年10月起就計畫逐年汰舊換新，訂購2530頂安全帽。不過廠商因疫情的關係無法如期交貨，警局會要求加速辦理。至於用了12年，他表示必須再了解。
賴朝國表示，員警出勤都得戴安全帽，市府應寬列經費，讓員警執勤沒有後顧之憂。
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