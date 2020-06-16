影／屏東小琉球驚傳遊客溺水 台韓遊客1死1失蹤

屏東小琉球昨天發生遊客溺水意外，有潛客昨天中午在杉福漁港外左側海域發現1名男子呈趴姿沉在海底，海巡隊協調消防和救難單位出海協尋，救難人員不久在海中尋獲該具男性屍體；經查，岸上有2輛租用機車，找到當地車行並調閱監視器，發現為台籍巫姓男子及1名韓籍男性遊客租用，尋獲者為韓籍男子，今天上午繼續搜尋失蹤的巫籍男子。

海巡署南部分署第5岸巡隊杉福安檢所昨天中午接獲潛客報案稱，指杉福漁港外左側約12公尺深處海域沙地，看見一名身穿黑色泳褲男子於海中呈現趴姿狀態；岸巡隊員立即前往現場救援，並通報琉球消防分隊、琉球分駐所、琉球鄉海域救難協會等單位前往協助。

搜救人員不久在報案地點潛入水中尋獲一具與報案人敘述相符的男性屍體，打撈上岸送往屏東市殯儀館由檢察官相驗。救難隊員表示，該海域為小琉球熱門潛點，從男子僅著穿黑色泳褲來看，研判當時只是下海游泳。