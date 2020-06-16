南迴施工惹禍？昨再一起翻車事故！

省道台9線南迴公路目前多項工程施工中，但警示標誌不清引來用路人抱怨連連，昨天太麻里鄉美和路段就發生一起休旅車翻車事故，幸車上2人沒有生命危險，不過，這也是4月工程以來，第5起交通事故。警方呼籲用路人遵守號誌標線行駛。

警消表示，這起交通事故，發生在昨天下午3點多，一輛南下高雄方向休旅車，行經太麻里鄉美和路段時，疑前方車輛緊急剎車，為閃避撞擊一旁路燈，整輛車四輪朝天，車頭毀損，路燈也因強力撞擊連根拔起倒下，車上一對男女受傷送醫。

現場目擊者表示，當時南下車輛多，突然有車子欲右轉，後方3輛車見狀剎車，最後一輛休旅車可能為了閃避往右偏，結果砰的一聲，就看到翻車了。

由於該路段正進行路面拋除工程，北上車道封閉，南下車道採雙向通行，並有三角錐警示分道，但是否為工程，導致用路人不熟悉路況？還是駕駛未注意車前狀況？還需警方進一步調查釐清。

南迴公路美和、華源、太麻里外環段及香蘭段，目前正進行路面拋除、管線埋設及排水改善等工程，現場施工單位也擺放標誌示警，但警示標誌不清引來用路人抱怨連連，尤其夜間視線不佳，不少駕駛誤駛道路，相當危險。