韓籍遊客陳屍小琉球海底 台籍友人下落不明

海巡署南部分署今天上午發布新聞稿表示，昨天1名韓國籍遊客被發現趴在小琉球杉福漁港外左側深12米的海底，已死亡，而同行的台籍巫姓友人到今天仍下落不明。

海巡署表示，小琉球杉福安檢昨天中午接獲潛客報案，指在杉福漁港外左側約12米深處海域沙地，看見1名身穿黑色泳褲男子在海中呈現趴姿狀態，海巡人員獲報後，立即趕往現場，由救難人員潛入水中找到1具男性屍體，已送往屏東殯儀館待檢察官相驗。

海巡署表示，海巡人員在杉福漁港左側岸際發現2輛租用機車，循線找到當地車行並調閱監視器發現，機車是由1名台籍巫姓男子及1名韓籍男性遊客在14日下午1時許租用，依外型特徵研判，尋獲遺體應為韓籍遊客，另一名台籍巫姓男子目前仍下落不明。

海巡人員與相關救難單位已啟動協尋任務。