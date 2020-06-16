台南入住旅店倒臥房內 蘭嶼女高中生不治

台東縣蘭嶼高中師生共19人到台南市參加明天舉行的餐飲技能檢定證照及參訪講習，其中一名17歲謝姓女學生今晚突然倒臥在投宿的旅店房間內，急救後仍宣告不治。

台南市消防局於今晚7時許獲報，指稱中西區忠義路二段1家旅店內有人倒臥在房間內，疑似心肺功能喪失。除調派救護車前往，值勤人員並以電話指導老師先對病患進行急救，直到救護人員抵達。但這名17歲的謝姓高二女學生，經送往醫院搶救後仍宣告不治。

警消人員初步了解，蘭嶼高中一行19人是今天早上由林姓教師帶隊，從蘭嶼搭機到台東，再轉搭火車到台南，準備參加明天的餐飲技能檢定證照及參訪講習。謝女晚間吃完師生一起訂的外送便當後不久，突然在房內昏迷倒地，同房的2名學生趕緊向老師通報。

警消人員初步研判可能是心臟方面疾病，但確切原因還需進一步釐清。蘭嶼高中校長連紋乾表示，已聯絡家長，其餘狀況尚不便對外多做說明。