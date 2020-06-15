影／屏東縣鹽埔漁港火燒10艘漁船 1漁工跳海求生

屏東縣新園鄉鹽埔漁港內側突堤碼頭今下午4點驚傳火燒船，海巡署安檢人員發現漁船突冒出黑煙，之後看到火光，甚至還傳出爆炸聲響，事發當事，鄰近著火的漁船上，仍有數名外籍漁工從船上跳海求生，第一時間，即被海巡救起，救災行動於4時許展開，傍晚控制火勢，目前仍在進行殘火處理。

據了解，下午4時許，海巡人員執行安檢勤務時，突然發現停泊於鹽埔漁港內有漁船冒出濃密黑煙並起火燃燒，便立即通安檢所及屏東縣消防局第三大隊前往實施救援。與此同時，海巡人員發現１名外籍漁工從著火的漁船上逃生，海巡人員見狀立刻將人救起。