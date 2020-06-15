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影／屏東縣鹽埔漁港火燒10艘漁船 1漁工跳海求生

聯合報 / 記者陳弘逸劉星君／屏東即時報導

屏東縣新園鄉鹽埔漁港內側突堤碼頭今下午4點驚傳火燒船，海巡署安檢人員發現漁船突冒出黑煙，之後看到火光，甚至還傳出爆炸聲響，事發當事，鄰近著火的漁船上，仍有數名外籍漁工從船上跳海求生，第一時間，即被海巡救起，救災行動於4時許展開，傍晚控制火勢，目前仍在進行殘火處理。

據了解，下午4時許，海巡人員執行安檢勤務時，突然發現停泊於鹽埔漁港內有漁船冒出濃密黑煙並起火燃燒，便立即通安檢所及屏東縣消防局第三大隊前往實施救援。與此同時，海巡人員發現１名外籍漁工從著火的漁船上逃生，海巡人員見狀立刻將人救起。

海巡人員在救火的過程中，著火的漁船上突然發出巨大的爆炸聲響，之後仍持續持傳出陣陣的爆炸聲。現場火勢一度漫延5燒漁船、兩艘膠筏。經過海巡與消防搶救後，於傍晚6時30分控制火勢，目前正在進行殘火處理。

海巡與消防人員於傍晚控制火勢，並展開殘火處理。記者陳弘逸／攝影
海巡與消防人員於傍晚控制火勢，並展開殘火處理。記者陳弘逸／攝影
海巡與消防人員於傍晚控制火勢，並展開殘火處理。記者陳弘逸／攝影
海巡與消防人員於傍晚控制火勢，並展開殘火處理。記者陳弘逸／攝影
大火造成漁船上的結構全毀。記者陳弘逸／攝影
大火造成漁船上的結構全毀。記者陳弘逸／攝影
海巡署南部分署第五岸巡隊鹽埔安檢所及屏東縣消防局第三大隊前往新園鄉鹽埔漁港搶救著火漁船。記者陳弘逸／攝影
海巡署南部分署第五岸巡隊鹽埔安檢所及屏東縣消防局第三大隊前往新園鄉鹽埔漁港搶救著火漁船。記者陳弘逸／攝影
海巡署南部分署第五岸巡隊鹽埔安檢所及屏東縣消防局第三大隊前往新園鄉鹽埔漁港搶救著火漁船。記者陳弘逸／攝影
海巡署南部分署第五岸巡隊鹽埔安檢所及屏東縣消防局第三大隊前往新園鄉鹽埔漁港搶救著火漁船。記者陳弘逸／攝影

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