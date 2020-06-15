新北議員和退警協會警察節慰問 績優員警頒１萬元獎金
今天6月15日是警察節，新北市議員李翁月娥與警友會、退警關懷協會，下午分別慰問三重、蘆洲警分局，致贈1200條蜂蜜蛋糕並頒發破案慰問金，勉勵警察同仁的辛勞。
李翁月娥與三重警友會辦事處主任蔡宗勳先到三重警分局拜訪，並針對永福派出所前天圍捕開槍襲警嫌犯，最後順利逮捕，避免民眾受到危害，特別致頒破案慰問金每人6千元，表達對警察維護治安的敬意與肯定。
議員接著再和蘆洲退警關懷協會理事長莊振和、顧問團長林慶源，一起到蘆洲警分局，除了致贈蛋糕也表揚20名績優員警，提供每人1萬元獎金作為鼓勵，並向員警們說明分局的新建廳舍今年年底即將完成，屆時即可搬新家，不需再使用危樓補強的舊屋辦公，同時感謝所有在背後默默支持、無怨無悔的警眷家屬。
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