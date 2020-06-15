新北議員和退警協會警察節慰問 績優員警頒１萬元獎金

今天6月15日是警察節，新北市議員李翁月娥與警友會、退警關懷協會，下午分別慰問三重、蘆洲警分局，致贈1200條蜂蜜蛋糕並頒發破案慰問金，勉勵警察同仁的辛勞。

李翁月娥與三重警友會辦事處主任蔡宗勳先到三重警分局拜訪，並針對永福派出所前天圍捕開槍襲警嫌犯，最後順利逮捕，避免民眾受到危害，特別致頒破案慰問金每人6千元，表達對警察維護治安的敬意與肯定。