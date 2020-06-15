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凌晨縱火煙霧瀰漫 見人拔腿就跑被壓制檢偵結起訴
基隆市李姓男子凌晨在巷內集中廣告物、紙箱和保麗龍箱，並用打火機點燃，火勢延燒到店家遮雨棚、夾娃機店機台和冷氣壓縮機，當場被見義勇為民眾壓制。基隆地檢署偵結，依公共危險罪嫌將他起訴。
檢警調查，李男今年3月11日凌晨2點半左右，在基隆市成功一路118巷內，先到一家電子材料行對面，把屬於李男的8個水果籃、1個寵物箱等雜物，搬到電子材料行前的地面，用打火機點燃。
李男持續把廣告物、紙箱、保麗龍箱等雜物丟住火堆，助漲火勢，火舌延燒到電子材料行遮雨棚帆布、地毯及燈具，相鄰的夾娃娃機店也被波及，一組機台和冷氣壓縮機受損。
李男縱火造成118巷煙霧瀰漫，余姓、邱姓和王姓男子發現後前往查看，李見有人出現拔腿就跑，但被余男壓制，送交警方處置。員警將李帶回偵詢後，依公共危險罪嫌送辦。
檢察官複訊時，李男坦承在巷內放火，檢方另依電子材料行、夾娃娃機店業者陳述，協助逮人的余男等人證述和警、消提供的事證，認定李男涉嫌放火燒毀住宅等以外他人所有物品，提起公訴。
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