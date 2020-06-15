快訊

這項產品在歐美出現恐慌性購買 台灣獲利深

南投阿嬤載蕃茄回家 農用搬運車翻覆壓死6歲幼童

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／梧棲漁港漁船翻覆 6印尼漁工逃上岸

聯合報 / 記者游振昇/即時報導

新北市萬里籍一艘漁船，昨天深夜停泊台中梧棲漁港漁港加油站前方碼頭，疑似漁船繫在碼頭的前後纜繩鬆緊不一致，退潮時船尾碰撞碼頭邊階梯，船尾破損，因拉扯力量造成漁船翻覆沉沒，船上6名印尼籍漁工迅速逃生，今天善後中。

船主今天抱怨外籍漁工，前晚還提醒纜繩要繫好，一個疏忽至少要讓他花200萬元修漁船。這艘漁船在台中港外海，以「延繩釣法」抓蟹與蟳，昨天深夜11點30分停泊梧棲漁港漁港加油站前方碼頭翻覆沉沒，船頭完全沉入海中，少部份船殼露出水面，無人員傷亡。

漏出的柴油飄散濃濃油氣，今天工作人員布置欄油索及吸油棉，防止油汙擴散，海事工程人員也忙著將柴油抽出，等待漲潮才能動用起重機將漁船拉起、扶正。

台中區漁會人員發現，漁船尾部有碰撞破洞痕跡，碼頭邊的階梯上有殘存紅色漆料，懷疑漁船因為退潮碰撞階梯，靠碼頭的一側被抬起瞬間失去重心翻覆。

據了解，昨晚漁工就有反映「船身輕微傾斜」，船長要求漁工確認纜繩是否綁妥，翻覆後到現場一看才發現，船頭纜繩鬆、船尾纜繩緊，才會導致漲退潮時船尾碰撞碼頭階梯。

台中梧棲漁港昨深夜有漁船翻覆，6移工都逃上岸 記者游振昇/攝影
台中梧棲漁港昨深夜有漁船翻覆，6移工都逃上岸 記者游振昇/攝影
台中梧棲漁港昨深夜有漁船翻覆，6移工都逃上岸 記者游振昇/攝影
台中梧棲漁港昨深夜有漁船翻覆，6移工都逃上岸 記者游振昇/攝影

碼頭 加油站

延伸閱讀

印尼單日64人病故創新高 菲律賓新增490人確診

印尼籲區隔上下班時間 降低通勤感染風險

泰國擬重啟觀光 外交部：未排除將台列優先名單

印尼發現抗新冠肺炎病毒藥物成分 研究送國際審查

相關新聞

擦撞護欄翻車！湖口駕駛卡車內無呼吸心跳 搶救不治

新竹縣湖口鄉今天下午發生一起死亡車禍，1名49歲男子駕駛汽車行經鄉成功路與八德路一段時，因擦撞護欄翻車，男子受困車內，湖...

凌晨縱火煙霧瀰漫 見人拔腿就跑被壓制檢偵結起訴

基隆市李姓男子凌晨在巷內集中廣告物、紙箱和保麗龍箱，並用打火機點燃，火勢延燒到店家遮雨棚、夾娃機店機台和冷氣壓縮機，當場...

影／梧棲漁港漁船翻覆 6印尼漁工逃上岸

新北市萬里籍一艘漁船，昨天深夜停泊台中梧棲漁港漁港加油站前方碼頭，疑似漁船繫在碼頭的前後纜繩鬆緊不一致，退潮時船尾碰撞碼...

機車騎士硬闖紅燈被開單 竟怨「難怪大家都討厭警察」

新北一名盧姓機車騎士去年5月在淡水闖紅燈，被警方攔下竟不知認錯，怨說「難怪大家都討厭警察」，見員警開單舉發還飆罵三字經和...

疑未固定釀禍！餿水桶成「餿水炸彈」 臭氣狂轟整條街

一名呂姓小貨車駕駛今天中午載著整車餿水桶行經新北市永和區，疑未做好固定工作，過彎時甩落其中一桶，害對向轎車閃避不及撞上，...

影／台東婦人好心助車禍傷患 反遭倒下電桿砸頭重傷

台東縣47歲越南籍新移民黎姓婦人13日傍晚拿衛生紙，想幫車禍事故現場傷患止血，隨後一輛經過事故現場的泵浦車勾到垂地電纜，...

20歲女大生淡水出車禍腦出血 網友臉書集氣祈福

新北市一名郭姓女大學生，今天凌晨0時許騎機車從台北市北投區大度路直行，準備返回三芝區住家，不幸在淡水區民權路、自強路口與...

駕車撞死人14小時後才投案 女辯：事後才知撞到人

屏東市林姓男子昨天凌晨在路旁無辜被車撞死，肇事車逃逸後，直到昨晚，聲稱自己是駕駛人的王女及同車的張姓車主才投案。王女稱，...

老翁有認知障礙摸走商家手機 稱不知為何順手牽羊

基隆市罹患認知障礙的郭姓老翁到平溪遊玩，涉嫌偷走十分劉姓商家放在攤架的手機。新北瑞芳警分局利用定位系統，查出失竊手機昨晚...

北商大傳女學生輕生墜樓 校方：將啟動校園輔導

國立台北商業大學今天早上傳出女學生墜樓輕生事件，校方發布聲明表示，該學生長期身體不適，曾接受校內諮商輔導關懷，如今發生不...

苗栗竹南車禍 21歲機車騎士噴飛10多公尺慘死

苗栗縣竹南鎮、科中路口今天上午7點26分發生機車、轎車相撞車禍，撞擊力相當猛烈，21歲王姓男騎士被彈飛在空中，翻滾10多...

無照少女開友人BMW上台中夜店 路邊停車撞樹這下麻煩了

彰化市顏姓少女今天凌晨前往台中市南屯區大觀路的知名夜店遊玩，未料顏女在駕駛朋友的BMW轎車要路邊停車時，一時失控撞上路旁...

熱門新聞

苗栗竹南車禍 21歲機車騎士噴飛10多公尺慘死

台北商業大學驚傳女學生墜樓 送醫搶救不治

工人停車遭怒砸！恆春5星民宿老闆只想用錢了事 被灌爆負評

擦撞護欄翻車！湖口駕駛卡車內無呼吸心跳 搶救不治

獨／工程師買春錢被偷還不夠衰 他竟嫖到「帶把」男人

機車騎士遭撞飛亡…肇逃駕駛棄車4公里外 晚間投案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。