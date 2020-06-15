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影／梧棲漁港漁船翻覆 6印尼漁工逃上岸
新北市萬里籍一艘漁船，昨天深夜停泊台中梧棲漁港漁港加油站前方碼頭，疑似漁船繫在碼頭的前後纜繩鬆緊不一致，退潮時船尾碰撞碼頭邊階梯，船尾破損，因拉扯力量造成漁船翻覆沉沒，船上6名印尼籍漁工迅速逃生，今天善後中。
船主今天抱怨外籍漁工，前晚還提醒纜繩要繫好，一個疏忽至少要讓他花200萬元修漁船。這艘漁船在台中港外海，以「延繩釣法」抓蟹與蟳，昨天深夜11點30分停泊梧棲漁港漁港加油站前方碼頭翻覆沉沒，船頭完全沉入海中，少部份船殼露出水面，無人員傷亡。
漏出的柴油飄散濃濃油氣，今天工作人員布置欄油索及吸油棉，防止油汙擴散，海事工程人員也忙著將柴油抽出，等待漲潮才能動用起重機將漁船拉起、扶正。
台中區漁會人員發現，漁船尾部有碰撞破洞痕跡，碼頭邊的階梯上有殘存紅色漆料，懷疑漁船因為退潮碰撞階梯，靠碼頭的一側被抬起瞬間失去重心翻覆。
據了解，昨晚漁工就有反映「船身輕微傾斜」，船長要求漁工確認纜繩是否綁妥，翻覆後到現場一看才發現，船頭纜繩鬆、船尾纜繩緊，才會導致漲退潮時船尾碰撞碼頭階梯。
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