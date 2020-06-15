機車騎士硬闖紅燈被開單 竟怨「難怪大家都討厭警察」

盧男主張自己沒闖紅燈，興訟請求新北地院撤銷罰單，但說法未被採信，今天被判敗訴。情境示意圖。圖／Ingimage 新北一名盧姓機車騎士去年5月在淡水闖紅燈，被警方攔下竟不知認錯，怨說「難怪大家都討厭警察」，見員警開單舉發還飆罵三字經和五字經，結果不但違規被裁罰，也因為涉嫌妨害公務被送辦；事後，盧男主張自己沒違規，興訟請求新北地院撤銷罰單，但說法未被採信，今天被判敗訴。

判決指出，盧男當時是在淡金路、育英街口闖紅燈往淡水方向行駛，被警方攔下後，第一句話就說「難怪大家都討厭警察」，接著又質問員警「你追上前攔我，那你騎的警車也闖紅燈了」等語，見員警準備開單，馬上放軟求情，但後來見哀求無用，態度又隨即改變，對員警飆罵三字經，因此除了交通罰單，也被移送妨害公務。

盧男因為闖紅燈被裁罰2300元，並記違規點數3點，但他不服，興訟主張自己沒有違規，強調事發當時是綠燈；但是，法官勘驗警方採證光碟，確認盧男有飆罵員警情事，函詢新北市交通局後，也確定盧男行經該路口時為紅燈情況，最後認定其主張無理由，因此判他敗訴。