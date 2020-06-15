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疑未固定釀禍！餿水桶成「餿水炸彈」 臭氣狂轟整條街
一名呂姓小貨車駕駛今天中午載著整車餿水桶行經新北市永和區，疑未做好固定工作，過彎時甩落其中一桶，害對向轎車閃避不及撞上，整桶餿水瞬間爆發噴濺3米遠，不僅整條馬路臭氣熏天，還導致5輛機車打滑摔倒，機車騎士身上全沾染惡氣。
永和警方指出，這起事故發生在中午12時30分左右，呂男當時開車行經永貞路，疑未固定好車上物品，導致餿水桶在轉彎時掉落。不巧，適時對向又有一輛轎車經過撞上，才發生餿水噴濺事件。
雖然事故整個過程僅短短3秒，但對於交通及附近住戶後續衝擊不小，不僅整條街臭氣熏天，也連帶影響後方行經的汽車因為油汙和路面濕滑而摔倒，5輛機車共6人受傷。
警方指出，小貨車載貨行駛於一般道路雖然沒有硬性規定要綁繩，但仍必須固定好貨物。這起事件中，小貨車車斗兩側護欄明顯低於餿水桶許多，初步調查，可能是護欄未能發揮固定功效，導致餿水桶掉落。
警方表示，目前該路段已請環保局清潔，傷者也送醫治療，初步也依據道路交通管理條例「所載貨物滲漏、飛散或氣味惡臭」開出罰單，後續將視傷者情況追究過失傷害責任。
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