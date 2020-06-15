稱趁香港股災幫忙投資 嘉義女差點被騙7萬台幣

嘉義縣中埔47歲李姓女子本月11日下午至京城銀行想匯款7萬元到國外銀行帳戶，疑似遭遇詐騙，銀行行員通知員警到場後，發現李女與一名香港余姓男子網戀並交往，日前余男稱趁香港股災可幫忙投資理財，幸經警方層層查詢、說明，成功阻攔余男詐騙。

李女當天匯款時稱，想匯款新台幣7萬元給香港余姓友人投資使用，她說，她與余男在網路上認識並交往2年，余男目前在香港某家證券公司上班，余男向她表示，趁這次香港股災影響，可以幫忙投資理財，但從未與余男見過面，只以網路方式聊天交往。

警方查看受款人為公司名稱，並非余男所有，但李女對該公司不熟悉，又堅決要匯款給對方，還一直抱怨現場員警太雞婆，警方經致電該證券公司確認無余男此一員工，並向李女仔細分析解釋後，李女終於冷靜思考、發現自己是遭遇愛情詐騙，直感謝當班銀行行員察覺有異報警，及警方積極協助。