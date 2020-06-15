影／台東婦人好心助車禍傷患 反遭倒下電桿砸頭重傷

台東縣47歲越南籍新移民黎姓婦人13日傍晚拿衛生紙，想幫車禍事故現場傷患止血，隨後一輛經過事故現場的泵浦車勾到垂地電纜，致電桿被拉扯倒下，砸到黎婦頭部，黎婦受重創，昏迷倒地不起，經救護人員緊急送台東馬偕醫院，目前仍未清醒，還在加護病房觀察中。

關山警分局今天表示，泵浦車駕駛鍾姓男子勾倒電桿後，迅速離開現場，經警方循線約談到案，警方訊問筆錄後，今天將先以肇事逃逸罪嫌函送法辦，未來視黎姓婦人病況，再決定是否追加其他刑事責任。

警方指出，這起意外發生在13日傍晚5點多，省道花東公路（台9線）月眉段322.5公里處，事故當時一輛休旅車遭同向，由陳姓男子駕駛的3噸半貨車從後方追撞，休旅車再偏向撞上路旁電桿，電纜掉落，垂掛在地面上。

警方表示，當時在道路對面擺攤賣甘蔗及玉米的黎婦見狀，好心拿著衛生紙橫越馬路，要給受輕傷的兩車駕駛擦血，但隨後而來，由鍾男駕駛的泵浦車意外勾到電纜線，電桿被拉扯倒下，剛好砸中黎婦頭部，黎婦隨即昏迷倒臥血泊中。