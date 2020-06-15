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駕車撞死人14小時後才投案 女辯：事後才知撞到人
屏東市林姓男子昨天凌晨在路旁無辜被車撞死，肇事車逃逸後，直到昨晚，聲稱自己是駕駛人的王女及同車的張姓車主才投案。王女稱，當時並不知道有撞到人。經警方對王女施作酒測，酒測值為零，警方訊後，將王女依危險肇事逃逸罪移送。
據警方調查，王姓女子（27歲）與張姓男子（26歲）13日晚上到長治鄉某間KTV唱歌，隔天清晨兩人共乘一車返回屏東租屋處，行經大連路時，車子突然偏離道路，撞飛站路旁的林姓男子（60歲），並波及停靠在一旁的黑色轎車，車頭毀損嚴重。
林姓男子當時被撞進騎樓，倒地不起，傷重不治。事發當時，白色轎車短暫停留，但車上兩人皆未下車，不到一分鐘便開車逃離，將汽車棄置在4公里外的公園，然後搭乘計程車到汽車旅館休息。
警方循線聯繫上白色轎車車主，當時張男回應並允諾出面，卻直到昨晚兩人才一同到案說明。警方聞到張男身上還有酒氣，但王女堅稱是她開車，供稱當時因視線不佳才不慎失控，並不知道有撞到人，當下也不知道撞到什麼，而是事後才得知，她車禍當下感到相當害怕，也曾打電話跟家人求助，經過家人勸說，才出面投案。
警方對她酒測，呼氣酒精含量為零，由於還有眾多疑點待釐清，警方訊後，先將王女依危險肇事逃逸罪嫌移送，並擴大調查。
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