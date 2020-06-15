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老翁有認知障礙摸走商家手機 稱不知為何順手牽羊
基隆市罹患認知障礙的郭姓老翁到平溪遊玩，涉嫌偷走十分劉姓商家放在攤架的手機。新北瑞芳警分局利用定位系統，查出失竊手機昨晚出現在瑞芳火車站，通知鐵路警察協助逮捕。郭供稱，不知為什麼要拿別人手機，家人聞訊帶醫師診斷證明書佐證。警方偵詢後，今依竊盜罪嫌將郭送辦。
劉姓商家昨天下午發現手機不見了，查看店內監視器畫面，發現一名老翁坐在攤架旁的圓凳上，30秒後起身，並拿起攤架的手機放進長褲左側口袋離去。
瑞芳警分局接獲報案後，利用劉女的手機定位系統，發現竊嫌偷走手機，先回到瑞芳市區，再前往九份，昨晚又出現在瑞芳火車站，通知鐵路警察竊嫌穿著，協助逮人。
鐵警台北分局瑞芳派出所員警在月台找到郭姓老翁，加以盤查，郭自行從隨身包包拿出劉女的手機，當場被捕。
瑞芳警方局將郭帶回偵詢，郭稱自己也不知道為什麼要拿走手機。老翁家屬接獲警方通知趕到分局，提出診斷證明書向員警表示，老翁長期精神狀況不佳，才會觸法。
劉姓商家昨晚得知找回手機，在臉書社團貼文說，昨天下午發現手機被偷，想說小偷已經離開，不知如何是好，沒想到報案後，警方很快找回手機，很感謝瑞芳警分局和鐵路警察的幫忙。
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