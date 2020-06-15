新莊石頭公廟人面石遭竊 男兜售開價上億遭逮

年約50歲的呂姓男子涉嫌於新莊石頭公廟內竊取供奉的「人面石」後，竟開價1億元四處兜售，引來路人注意，警方日前順利將男子逮捕並讓失竊多日的「人面石」重回廟方。

根據廟誌，石頭公廟宇建立於1963年，其間曾翻修，廟內的「人面石」一直受人供奉，於5月23日遭竊，引起廟方重視及警方積極追查，更有信徒在網路社群中分享訊息，日前鎖定一名呂姓男子涉嫌重大。

警方表示，這名男子常推著推車徘徊在附近，向過往民眾兜售「骨董石」，由於開價達新台幣1億元，甚至還自稱此一貴重「骨董石」是偷來的，引人注意。

警方表示，經警方在四處查訪下，12日在街上發現呂男行蹤並順利逮捕，當場從推車中起出「人面石」，也讓這在外流浪多日的人面石能重回石頭公廟，訊後，警方也將大膽在街上開價上億元兜售「贓物」的呂男依竊盜罪嫌函送法辦。