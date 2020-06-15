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苗栗竹南車禍 21歲機車騎士噴飛10多公尺慘死
警方初步調查，王男生前騎車上班途中，由西向東直行竹南鎮科學路，與左轉的轎車直接相撞，王男噴飛3個車道，重摔在人行道，機車滑向待轉區，波及2輛停等機車，3輛機車撞成一團，現場機車頭、前車輪及碎片散落，王男送醫急救，上午8點40分仍回天乏術。
轎車檔風玻璃、保險桿、引擎蓋等處受損，駕駛呂姓男子（56歲）沒有受傷，呂男與王男初步排除酒駕，遭波及2輛機車女騎士受輕傷，但飽受驚嚇，案由警方處理中。
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