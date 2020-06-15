無照少女開友人BMW上台中夜店 路邊停車撞樹這下麻煩了

彰化市顏姓少女今天凌晨前往台中市南屯區大觀路的知名夜店遊玩，未料顏女在駕駛朋友的BMW轎車要路邊停車時，一時失控撞上路旁的路樹，導致BMW車頭凹陷，顏女的自撞車禍，也引發夜店客人側目，顏女沒有酒精濃度，辯稱「沒看清楚」，全案依A2交通事故流程處理，並將告發無照駕駛，維修車商初步估算，維修費用至少超過50萬元，詳細的案發原因，有待後續調查。

據查，彰化市顏姓少女（16歲）今天凌晨3時許，駕駛朋友的BMW進口轎車要前往南屯區大觀路夜店，顏女從大觀路要右轉向學路，欲在路旁路邊停車時，一時轎車失控，直接衝撞路旁的路樹，導致車頭凹陷毀損，顏女也因撞擊受到輕傷，但無送醫。

台中市第四警分局交通分隊獲報到場後，對顏女酒測，顏女無酒精濃度，顏女辯稱「沒看清楚」，因顏女無駕照，警方將依法告發無照駕駛，初步調查，顏女並非轎車車主，將通知轎車車主，移置事故車輛，後續的賠償事宜，由車主與顏女進行調解，詳細的肇事原因，有待後續調查。