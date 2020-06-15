潛水女學員溺斃 3教練判緩刑確定

台北市祝姓女子於105年間參加潛水訓練課程時不幸溺斃，3名教練被檢方起訴。最高法院今天維持二審認定，依過失致死罪分別判處3人7月至9月徒刑，緩刑2至3年。全案確定。

判決指出，潛水訓練中心負責人廖姓男子於民國105年7月間，到新北市鼻頭角海域從事海潛教學課程，途中身體不適，委由廖姓、楊姓教練帶領祝姓、林姓學員完成課程。

當天上午11時許，廖姓、楊姓教練發覺祝女脫隊失去蹤影，搜尋附近海域後，發現祝女平躺在約12、13公尺深的海底，眾人將她拖上岸送醫急救後，仍於同日下午因溺水窒息，導致呼吸性休克死亡。

3人在法院審理時均坦承犯行，兩名教練分別以新台幣142萬元、179萬元與被害人家屬和解，廖姓負責人雖未能和解，但已支付100萬元賠償金。高院分別判處3人7月至9月徒刑，緩刑2至3年。最高法院今天駁回上訴。全案確定。