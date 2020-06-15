疫情解封 中警臨檢東協廣場查獲2失聯移工
武漢肺炎疫情趨緩，台中市東協廣場13日才恢復營業，轄區台中市第一警分局執行臨檢勤務，查獲失聯、逾期居留共2名移工，訊後交移民署後續處置。
位於台中車站前商圈的台中市東協廣場，每逢假日大批移工前往遊憩，防疫期間東協廣場商家停業。隨武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，東協廣場各外籍移工娛樂場所也在日前正式恢復營業。
台中市政府警察局第一分局今天表示，編排東協廣場臨檢勤務，採取包圍逃生梯的策略，隨後又逐層臨檢店家，包括在7樓舞廳查獲逾期居留的阮姓女移工。
員警發現有多名移工藏在頂樓花圃後夾縫，攔下1名盤查身份時，其他人則趁地利之便竄逃躲藏。警方下樓整隊後，隨即安排另一組便衣小隊搭乘另部電梯上樓，一開門就發現剛剛逃逸的移工。警方將這名越南籍阮姓失聯移工帶回派出所偵訊，他嘆氣說「不是已經走了，怎麼又回頭」。
第一警分局副分局長周俊銘表示，東協廣場樓高13層，建築量體太大，樓上樓下環境複雜且地形四通八達，警方囿於人力只能累積每次臨檢的經驗，每次規劃不同動線執行臨檢，有效維持東協廣場治安。警方這次勤務帶回包含未帶證件移工近20人，過濾後發現失聯及逾期居留2人，訊後交移民署後續處置。
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