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8旬老翁台南尋親友迷路 暖警協助連繫家人防走失

聯合報 / 記者黃宣翰/即時報導

86歲李姓老翁昨天騎機車從高雄旗津到台南，要找親戚在中西區迷路，經熱心民眾陪同到市警二分局長樂派出所請求協助，眼尖的副所長黃振華發現老翁手腕有配戴手鍊，經查詢身分資料後，聯絡李女兒到派出所將老翁接回返家，家屬相當感謝員警協尋。

有位民眾昨天中午急急忙忙的帶著老人到長樂派出所向警方尋求協助。副所長黃振華連忙上前關心，老翁表示，他獨自從高雄旗津區騎乘機車要來台南找親戚，但不知親戚住於何處。

黃振華發現老翁手腕有配戴手鍊，經查詢其身分資料，是住高雄市旗津區李姓老翁，警方立即聯絡他女兒將老翁帶回。當時由於天氣炎熱，李姓老翁未進食，黃振華先拿食物供老翁充飢裹腹，提供茶水，讓他在所內休息。

李的女兒表示父親年長記憶力退化，平常很少出門，不知父親為何會騎乘機車出去，一時找不到父親，十分焦急，非常感謝警方協助尋回父親。

警方說，民眾多關心家中失智長者及動向，為配戴「愛心手鍊」，以利不慎走失時，警方尋獲時可立即通知家屬帶回團圓。

8旬李姓老翁（左三）到台南走失，經長樂派出所員警協尋，李家人很感謝員警伸援。記者黃宣翰／翻攝
8旬李姓老翁（左三）到台南走失，經長樂派出所員警協尋，李家人很感謝員警伸援。記者黃宣翰／翻攝

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