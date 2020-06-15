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假藉消防局名義推銷消防器材 南市消防局請民眾檢舉

聯合報 / 記者黃宣翰/即時報導

台南市消防局接獲民眾反映，有自稱是某某協會的成員，告知民眾要實施防火宣導或該場所須作檢修申報，等民眾同意並放鬆警戒後，就會積極介紹滅火器或其他消防安全設備，希望民眾花錢買單或檢修設置，台南市消防局今天說，這可能是廠商為了推銷消防器材的手法，請民眾小心注意。

消防局火災預防科人員說，平時消防局為提升民眾安全意識，消防人員會結合義消防火宣導人員，到轄內實施防火宣導及家戶訪視，並不定期至各機關、學校、場所執行防火宣導，期望藉由將相關防火知識融入民眾的日常生活中，以達到降低火災損失的目標。

台南市消防局說，消防人員執行場所安全檢查或防火宣導等勤務時，都會穿著紅色工作服及配戴識別證，以方便民眾辨識。也不會要求民眾購買消防器材或收費；民眾如有接獲不肖廠商假借消防局名義行推銷情事，請撥打119或110確認及檢舉。

台南市消防消防人員執行場所安全檢查或防火宣導等勤務時，都會穿著紅色工作服及配戴識別證，以方便民眾辨識。圖/台南市消防局提供
台南市消防消防人員執行場所安全檢查或防火宣導等勤務時，都會穿著紅色工作服及配戴識別證，以方便民眾辨識。圖/台南市消防局提供

火災 災損

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