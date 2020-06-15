假藉消防局名義推銷消防器材 南市消防局請民眾檢舉

台南市消防局接獲民眾反映，有自稱是某某協會的成員，告知民眾要實施防火宣導或該場所須作檢修申報，等民眾同意並放鬆警戒後，就會積極介紹滅火器或其他消防安全設備，希望民眾花錢買單或檢修設置，台南市消防局今天說，這可能是廠商為了推銷消防器材的手法，請民眾小心注意。

消防局火災預防科人員說，平時消防局為提升民眾安全意識，消防人員會結合義消防火宣導人員，到轄內實施防火宣導及家戶訪視，並不定期至各機關、學校、場所執行防火宣導，期望藉由將相關防火知識融入民眾的日常生活中，以達到降低火災損失的目標。