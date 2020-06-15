影／東協廣場前天重新開張 警臨檢查獲逃逸越南美眉

台中市東協廣場是許多外籍移工在假日喜歡前往的地點，因新冠肺炎影響，東協廣場內娛樂場所都暫停營業，前天重新開張，第一警分局隨即安排臨檢勤務，稽查業者的防疫作為，並清查有無逃逸、失聯移工，警方臨檢時，發現有越南籍陳姓男子在頂樓藏匿，還在同鄉的掩護下逃逸，但隨後在搭電梯時，被警方查獲，警方另在舞廳內查獲身著小禮服的阮姓女子，陳、阮女二人經查都是失聯的移工，全案警詢後依違反移民法，移送台中專勤隊遣送出境。

台中市中區東協廣場的娛樂場所在13日重新開張，因此第一警分局在當天晚間10時起至隔天凌晨2時許為止，安排臨檢、稽查勤務，並由副分局長周俊銘帶隊，周在頂樓發現4名外籍移工藏匿，當周在盤查其中一名外籍移工時，其他三名趁周無暇約束而逃逸，周隨後再前往10樓盤查，未料要率領同仁搭電梯時，一名逃逸的移工就藏身在電梯內，經查是越南籍的陳姓男子（22歲），已被通報逃逸、失聯。

警方另在東協廣場7樓舞廳內，查獲一名身穿小禮服的越南籍阮姓女子（22歲），經清查，阮女也是被通報逃逸、失聯，警方總計帶回20名沒帶證件的外籍移工，其中只有陳、阮女是被通報失聯的移工，全案在警詢後將依違反入出國及移民法罪，移送移民署台中專勤隊後，依法遣送出境。

第一警分局副分局長周俊銘說，東協廣場建築量體太大，樓上樓下複雜且四通八達，警方囿於人力只能累積每次臨檢的經驗，每周規劃不同動線執行臨檢，有效維持東協廣場之治安。