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台北商業大學驚傳女學生墜樓 送醫搶救不治
台北商業大學今早8時許，驚傳女學生墜樓，26歲周姓女子今日獨自1人搭電梯至行政大樓8樓，疑似從女廁窗戶墜樓，當場失去生命徵象，送醫急救仍宣告不治。警方鑑識小組抵達現場，拉起封鎖線採證，初步排出外力介入，將報請檢方相驗，釐清死因。
據悉，校方目前正值期末考期間，周女疑似平日即身體不適，今日獨自1人搭電梯至行政大樓8樓，疑似持工具打開窗戶，從女廁的窗戶墜落至大樓外地面，當場失去呼吸心跳，經送往台大醫院急救，仍宣告不治，稍早以通知家屬。
經調閱監視器顯示，周女獨自1人出入行政樓8樓，案發地點留下包包查獲學生證及工具，初步排出外力介入，全案將依程序報請地檢署相驗，是否因課業壓力或有其他病史尚待調查釐清。
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