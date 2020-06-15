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困平交道被火車撞 公共危險罪送辦
五十七歲詹姓男子前天深夜駕車通過彰化市南美路平交道受困，卡在軌道四十七秒，被一列北上自強號列車撞上，車頭嚴重受損，詹命大只臉部擦傷，他說遮斷桿放下才聽到警鈴；監視器顯示詹停車在平交道時前方遮斷桿尚未放下，詹有約十秒時間可駛離卻遲疑不前，最後前後遮斷桿都放下進退不得。警詢後依公共危險罪送辦，檢方以一萬元交保，限制住居。
鐵路警察局台中分局調查，詹姓男子前天深夜十一時廿五分許，駕駛白色三菱轎車闖越彰化市南美路平交道，台鐵一列太魯閣自強號北上列車來不及煞車直接撞上轎車車頭，轎車當場打轉一百八十度；車禍一直到昨天零時廿八分才處理完畢，恢復交通，影響五列次七十六分鐘，旅客約卅五人。
詹男只有臉部輕微擦傷，他說當時與前車保持距離，由西往東開進平交道，未聽到警鈴聲，卻發現遮斷桿突然放下，警鈴聲才響起；因進退不得卡在平交道上，來不及下車被疾駛而來的太魯閣號撞上。
台鐵電務處副處長劉裕庭說，檢測平交道功能都正常，依據現場監視器影像初步判斷，轎車駕駛在平交道警鈴聲響後，進入平交道區域，在入口處遮斷桿下放時，又未利用前後遮斷桿時間差加速通過平交道，以致列車通過時擦撞車身。
監視器顯示，詹男轎車進入平交道後煞停，約五秒後方遮斷桿放下，詹沒有往前駛離，再過約五秒前方遮斷也放下，詹數度試圖倒車但被後方遮斷桿卡住，最後列車撞上。
前方車輛駕駛表示，他開過平交道後聽到警鈴聲，遮斷桿放下來，發現後車卡在平交道上，沒多久就聽到碰撞聲。
事故發生後民眾趕來搭救，打一一九報案，詹臉部輕微擦傷未送醫，民眾直呼「真命大」。
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